Grande successo a San Sostene per il convegno “L’energia rinnovabile contro i cambiamenti climatici”

Il 22 giugno 2024, presso la sala polifunzionale della scuola secondaria di primo grado di San Sostene Marina, si è tenuto un importante convegno organizzato dal Comune di San Sostene in collaborazione con il Lions Club Rupe Ventosa di Catanzaro, la Camera Forense Ambientale di Roma e la Pro Loco e che ha avuto ad oggetto la problematica attualissima dei cambiamenti climatici e l’utilizzo dell’energia rinnovabile come strategia per contrastare tale fenomeno.

Ha moderato il convegno il giornalista parlamentare Claudio Landi, il quale ha dato la parola prima per i saluti istituzionali e poi ai vari relatori.

Per i saluti è intervenuta il consigliere comunale con delega alla cultura, Floriana Procopio, la quale, nel ringraziare tutti per la partecipazione, ha voluto ricordare il progetto promosso dall’amministrazione comunale e la pro loco, assieme al Gruppo Renantis, “A scuola di Eolo”, finalizzato a sensibilizzare l’attenzione dei più piccoli verso i cambiamenti climatici e le fonti energetiche rinnovabili.

Subito dopo ha preso la parola la Presidente della Pro Loco di San Sostene, Silvana Gualtieri, la quale, salutando tutti i presenti, ha sottolineato come la Pro Loco ha sempre sostenuto queste tipologie di iniziative che hanno come obiettivo quello di responsabilizzare maggiormente la società civile verso la tutela dell’ambiente.

Il presidente Lions Club di Catanzaro Rupe Ventosa, Domenico Magro, ha ricordato l’importanza dell’ambiente e quindi di tutte le strategie utili a tutelarlo e, concludendo, ha affermato la necessità di una partecipazione attiva di tutti per riuscire a raggiungere questo obiettivo comune.

A seguire con i saluti è intervenuto il presidente della V Zona Lions, Filippo Capellupo, il quale ha affermato che i cambiamenti climatici sono evidenti e per tale motivo è importante porre in essere tutte le decisioni necessarie al fine di valutare le azioni opportune da intraprendere per la tutela dell’ambiente.

A concludere i saluti è intervenuto il presidente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Catanzaro, Vincenzo Agosto, il quale, congratulandosi per l’iniziativa, ha fatto presente come la richiesta di energia sia aumentata in maniera esponenziale e ciò sta determinando la necessità di applicare delle strategie idonee a soddisfare il bisogno sempre crescente di energia, cercando di capire se le fonti rinnovabili siano in grado di far fronte alle nostre esigenze presenti e future.

Il primo dei relatori ad intervenire è stato l’Ing. Daniele Menniti, professore dell’Unical di Cosenza, che nella sua presentazione ha descritto come la crescita demografica abbia determinato un fabbisogno di energia sempre maggiore, attualmente soddisfatto soprattuto attraverso lo sfruttamento di risorse naturali non rinnovabili.

La Regione Calabria – continua Menniti – produce più energia rispetto a quella che consuma, ma ciò avviene mediante il consumo di gas naturale che oltre ad essere una risorsa limitata è anche inquinante. Pertanto, è necessario concentrare gli sforzi nella produzione di energia rinnovabile, sforzi attualmente non tangibili e non adeguati.

Subito dopo ha preso la parola l’Ing. Costantino Gambardella, funzionario del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, il quale ha rappresentato il quadro normativo vigente che regolamenta l’implementazione dell’energia rinnovabile, facendo una panoramica generale delle varie tipologie di fonti.

Infine, ha evidenziato come il territorio calabrese ha caratteristiche naturali che lo rendono idoneo per la produzione di energia rinnovabile ed è per questo motivo che bisognerebbe cogliere questa grande opportunità.

Successivamente è intervenuta l’Avv. Cinzia Pasquale, Presidente della Camera Forense Ambientale con sede a Roma, la quale ha affrontato la questione dal punto di vista giuridico ed internazionale sottolineando come sussistano problemi di applicazione della legislazione ambientale, perché difficile da comprendere.

L’Avv. Pasquale ha affermato, altresì, che è necessario implementare un linguaggio giuridico più adatto e comprensibile cercando di garantire un bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti sia pubblici che privati.

Infine, ha preso la parola l’Ing. Alessandro Posteraro, in rappresentanza del Gruppo Renantis, che gestisce il Parco Eolico di San Sostene.

Ringraziando tutti i presenti, ha affermato l’importanza dell’energia rinnovabile e dell’impatto sociale che può scaturire dalla realizzazione nel caso specifico di un parco eolico. Infatti, l’Ing. Posteraro ha voluto ricordare una serie di iniziative finanziate dal Gruppo Renantis a favore delle comunità locali come ad esempio i defibrillatori donati al comune di San Sostene, il miglioramento di alcune strade montane, la creazione di posti di lavoro per molte famiglie, ma anche i buoni spesa garantiti nel periodo del COVID.

Questi esempi, conclude l’Ing. Posteraro, rappresentano una parte delle tante iniziative che negli anni sono state promosse grazie al Parco Eolico e per ultimo il progetto “A scuola di Eolo” che ha previsto incontri con i ragazzi delle scuole sia in montagna che nelle classi, finalizzati a rendere gli studenti consapevoli dell’importanza di proteggere l’ambiente e comprendere l’utilità delle energie rinnovabili.

Durante il convegno è stato proiettato un video realizzato dal Gruppo Renantis a testimonianza degli eventi realizzati con la scuola di San Sostene nell’ambito del progetto “A scuola di Eolo”.

Il sindaco del comune di San Sostene, Avv. Luigi Aloisio, soddisfatto della partecipazione ai lavori del convegno, nei suoi interventi introduttivo e conclusivo, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento ed in particolare il Lions Club Rupe Ventosa, la Camera Forense Ambientale, la Pro Loco e tutta l’amministrazione comunale. Sono passati vent’anni dal primo convegno realizzato per affrontare la questione delle energie rinnovabili – dichiara Aloisio – e nonostante tutto questo tempo, ancora oggi si sente il bisogno di promuovere eventi del genere, perché c’è chi osteggia lo sviluppo energetico provocando rallentamenti e danni sociali ed economici. A distanza di anni, si può affermare con dati concreti che il Parco Eolico di San Sostene è una realtà consolidata che genera benefici per tutta la comunità sansostenese e non solo.

Il Sindaco conclude, esortando i giovani a dare il loro contributo per tutelare l’ambiente, perché è importante garantire un futuro incentrato sull’utilizzo sostenibile delle risorse rinnovabili a disposizione.