Grande successo a Santa Caterina dello Ionio per la Festa dell’Unità

La Festa dell’Unità che quest’anno si è svolta il 2 agosto a Santa Caterina dello Ionio, appuntamento ormai cadenzato e atteso dalla comunità, ha visto una straordinaria partecipazione di cittadine e cittadini, confermandosi momento di confronto politico e condivisione sociale.

Particolarmente significativa la presenza dell’on. Graziano Delrio, del senatore Nicola Irto, del consigliere regionale Ernesto Alecci, del segretario PD provincia di Catanzaro Gregorio Gallello, del sindaco di Santa Caterina dello Ionio Francesco Severino, della segretaria del circolo Maria Antonietta De Francesco e del consigliere comunale Raffaele Dolce, che ha moderato il dibattito con competenza e passione.

Numerosi ed attuali i temi affrontati dai relatori, dalle difficoltà del sistema sanitario alla precarietà della mobilità e delle infrastrutture in Calabria, dell’esodo di tanti giovani alla imbarazzante vicenda delle dimissioni del Presidente della Regione Calabria.

Così come hanno trovato spazio anche momenti di riflessione incentrati sulla drammatica situazione del genocidio in Palestina per la quale sono stati letti alcuni passi e delle poesie. L’iniziativa ha anche coinvolto, come accade ogni anno, i ragazzi della comunità.

Ad introdurre i lavori, la giovane Rossella Pilato, mentre il toccante pensiero rivolto ai venti di guerra in Medioriente è stato curato da Sabrina Criniti. Dal palco di Santa Caterina dello Ionio, la segretaria Maria Antonietta De Francesco e il sindaco Francesco Severino hanno tracciato la via da seguire richiamando tutti all’unità ed esortando a guardare al futuro con fiducia, insieme alle nuove generazioni, perchè indietro non si può tornare.

Nel pubblico, presenti molti sindaci, amministratori del comprensorio e associazioni provenienti da ogni provincia. È stata davvero un’occasione per discutere e dialogare proficuamente. Di particolare rilievo, anche la copertina del dibattito presieduta da Giusy Iemma, vicesindaco del Comune di Catanzaro, insieme a Federica Carnovale assessore del Comune di Santa Caterina dello Ionio, Maria Criniti presidente del Consiglio Comunale di Santa Caterina dello Ionio e Sofia De Matteis dottoressa in geografia Sociale che ha offerto interessanti spunti di riflessione ponendo l’accento sul valore dei giovani in politica ed affrontando questioni attuali come il tema dello spopolamento delle aree interne.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche ai numerosi volontari e volontarie, la cui dedizione ha reso possibile la piena riuscita dell’evento.

La segretaria di circolo, Maria Antonietta De Francesco, ha espresso profonda soddisfazione per l’entusiasmo emerso durante la serata e per il clima costruttivo che ha animato gli interventi: “Abbiamo dimostrato che la buona politica si fa insieme, ascoltando, confrontandosi e mettendo al centro i bisogni della comunità, insieme al sindaco Francesco Severino e alla sua amministrazione, lavoriamo da anni sul territorio, in sinergia”.

Al termine del dibattito, grande successo dello spettacolo musicale a cura della cover band di Zucchero, Dune Mosse.

La gastronomia locale ha poi concluso la serata in un clima di festa e socialità.