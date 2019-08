Grande successo a Soverato per lo Schiuma Party in spiaggia

Domenica 4 agosto si è svolta per il terzo anno consecutivo in via dell’Ippocampo a Soverato lo Schiuma party in spiaggia.

Il tutto organizzato dal lido Da Saverio in collaborazione con lo staff di Pietro&Cosimo Arena Entertainment.

Lo staff musicale molto conosciuto in Calabria a fatto divertire grandi e piccoli con musica, balli e tantissima schiuma.

Centinaia di persone presenti sulla spiaggia di Soverato che hanno assistito a questo magnifico pomeriggio di divertimento curato dallo staff Pietro&Cosimo Arena. Gli organizzatori hanno dato conferma al prossimo anno con tantissime novità