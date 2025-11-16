Grande successo a Soverato per lo Screening sul diabete

Grande successo dello Screening sul diabete organizzato dai Lions e Leo Club Soverato Versante Jonico delle Serre.

La Presidente, Raffaella Ermocida, unitamente al presidente Leo Vincenzo Petrillo, ha comunicato che oltre trecentocinquanta sono stati i controlli effettuati e la popolazione, in fila sin dalle otto della mattina, ha apprezzato moltissimo l’iniziativa.

Importante per la riuscita dell’evento la collaborazione con l’ Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici Odv – Ets, sez. Calabria, che ha fornito materiale, professionalità e consulenza.

Insieme si collabora e, alla fine, si vince. I Lions e i Leo di Soverato, pragmatici ed operativi, come al solito continuano a porsi al servizio di chi ha bisogno.