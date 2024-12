Grande successo di Syria Ierinò al 2* Premio Juniores danza di Cosenza

La sedicenne Syria Ierinò, già campionessa mondiale juniores nel 2023 a Roma, allieva della dinamica e brava maestra Roberta Franco si e’ aggiudicato quest’anno il secondo premio come seniores al festival della danza di Cosenza, Il combattuto premio “Carla Fracci” in onore a questa grandissima figura e protagonista della danza nel mondo e’ stato conteso da oltre 900 danzatori fino ai 25 anni di età, provenienti da tutto il panorama tersicoreo.

E’ stata molto dura e combattuta la kermesse ma la brava Syria si e’ difesa molto bene classificandosi al secondo posto con la molto apprezzata coreografia di Egipt creata per lei, con molta professionalità dalla sua insegnante Roberta Franco. Ela prima volta che la giovanissima e talentuosa ballerina partecipa alla categoria senior che abbraccia fasce di eta’ dai 16 ai 25 anni, sia maschi che femmine e quindi molto più impegnativa.

E cosi’ Syria si e’ meritato pure il giusto l’appellativo di regina al fianco del ragazzo primo classificato, onorando la scuola e l’oratorio di Roccella Jonica e l’ANSPI. Per un evento cosi importante e impegnativo la competenza e l’esperienza di una giuria delle grandi occasioni. Anna Maria Prinat ex danzatrice e direttrice della Scala di Milano assieme al maestro Picone famosissimo danzatore formatosi allo stesso teatro e formatori di tanti talenti.

E anche Cristian Cellini coreografo internazionale ed ex danzatore nonché altri talent scout del famoso programma tv Amici di Maria De Filippi. E’ ovvio dire che la nostra Syria e’ stata molto applaudita per la sua formazione perfetta e classica nonostante la sua giovanissima eta’. La sua attivita’ e’ inarrestabile e continua e partecipera’ nei prossimi giorni con la sua scuola di danza ad una tourne’e a favore della pace tra i popoli. Uno spettacolo premiato e riconosciuto dalla critica come molto innovativo ed emozionante e di grande attualita’.