Grande successo per l’evento “Natale al Museo” presso il Museo Archeologico di Kaulonìa – Monasterace

Un mercatino di Natale unico ed originale, tra le bellezze del museo archeologico di Monasterace, con 30 artigiani ed espositori e quasi un migliaio di visitatori.

I mercatini di Natale 2024, targati We’re South APS, quest’anno hanno avuto luogo tra le teche ed i reperti del Museo Archeologico dell’Antica Kaulonía di Monasterace, combinando l’occasione giusta per uno shopping natalizio originale con una visita unica di un luogo stupendo dal fascino storico-culturale straordinario.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Direzione del Museo e Parco Archeologico, ha registrato un grande successo con quasi un migliaio di visitatori e la partecipazione di 30 espositori, tra artigiani, illustratori, artisti e produttori di eccellenze dell’enogastronomia del territorio.

“Quello che ci ha spinto ad organizzare questo evento – ha dichiarato Giulia Montepaone, presidente dell’associazione organizzatrice – è da sempre uno dei capisaldi di We’re South: valorizzare e raccontare il nostro territorio, facendo conoscere prima la Calabria ai calabresi. Fin da subito, l’idea è stata accolta con entusiasmo da parte della Direttrice Elisa Nisticò e da tutto lo staff del Museo e Parco Archeologico di Kaulonía”.

“Sono stati coinvolti più di 30 tra artigiane e artigiani, illustratori e produttori. Ci piaceva molto l’idea dell’incontro tra manufatti di epoche lontanissime e prodotti artigianali del presente, lontani nel tempo ma collegati da una storia comune in questo spazio che è un presidio culturale importante. I risultati che abbiamo ottenuto sono stati ottimi: quasi un migliaio di visitatori sono venuti a farci visita, combinando così gli acquisti per le prossime festività e la visita del museo, per alcuni avventori prima visita in assoluto. Sulla scia di questo successo e con lo stesso entusiasmo di sempre, stiamo già lavorando ai prossimi eventi, uno dei quali si terrà a Soverato Venerdì 20 dicembre dal titolo “Un paese non è come lo vedi. Un paese è come lo vivi!”. Vi aspettiamo!”

Per l’occasione abbiamo chiesto una breve dichiarazione anche ad Elisa Nisticó, Direttore del Museo e Parco Archeologico dell’Antica Kaulonía di Monasterace: “Siamo entusiasti – ha commentato la Nisticò – di annunciare che, per la prima volta nella nostra storia, il Museo Archeologico di Kaulonía a Monasterace ha ospitato i Mercatini di Natale, un evento che ha saputo coniugare cultura, tradizione e spirito natalizio in un luogo unico e simbolico per il nostro territorio. Questa iniziativa rappresenta un’importante tappa nel nostro percorso verso un museo sempre più aperto e accessibile a tutti, non solo come custode del patrimonio storico, ma anche come luogo di incontro, condivisione e partecipazione per la comunità”.

“Grazie al lavoro instancabile del nostro staff, degli amici dell’Associazione We’re South, ideatore e organizzatore dell’evento e dei partner coinvolti, siamo riusciti a trasformare il museo in uno spazio accogliente e inclusivo, capace di attirare grandi e piccoli, cittadini e turisti, nel cuore della nostra storia e delle nostre tradizioni. I Mercatini di Natale sono stati l’occasione perfetta per dimostrare che il nostro museo è più di una collezione di reperti: è un ponte tra passato e presente, un luogo dove cultura e socialità possono incontrarsi”.

“Abbiamo lavorato per garantire che l’evento fosse accessibile a tutti, abbattendo ogni barriera, fisica e culturale, affinché ogni visitatore potesse vivere un’esperienza indimenticabile Ringraziamo calorosamente tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questa splendida manifestazione”.

“Siamo certi che eventi come questo continueranno a consolidare il ruolo del Museo di Kaulonía come centro nevralgico della vita culturale e sociale della nostra comunità. Con l’augurio di buone feste, vi invitiamo a tornare a trovarci per scoprire le nostre esposizioni e i prossimi appuntamenti. La cultura è un patrimonio condiviso, e qui al Museo di Kaulonía vogliamo renderla accessibile a tutti”.