Grande successo per la Festa dell’Emigrante a San Floro

Ieri sera, in Piazza Marconi, si è svolta con straordinaria partecipazione la XI edizione della Festa dell’Emigrante.

L’evento ha visto il concerto di Cosimo Papandrea, che ha entusiasmato il pubblico con un’esibizione intensa e coinvolgente, accompagnata dalla tradizionale Sagra della Porchetta.

La serata, caratterizzata da un’atmosfera di festa e da un caloroso spirito di comunità, ha registrato una notevole affluenza di cittadini e visitatori, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sanflorese.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, sottolineando come momenti come questo rafforzino il legame tra residenti, emigranti e territorio.