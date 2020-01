Grande successo per la tombolata sociale organizzata a Badolato dall’Ass.ne “MaMa”

Grande successo per la festa natalizia, con tombolata sociale per famiglie e bambini, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale “MaMa” di Badolato presso la sala consiliare del centro storico. Soddisfazione e felicità per il sodalizio badolatese, composto da genitori e bambini della cittadina jonica, per essere riusciti a regalare ai tanti partecipanti un momento di gioia, gioco condiviso, socialità e serenità. Una bella iniziativa che ha visto la prima fase d’accoglienza svolgersi in piazza SS.Mo Salvatore con l’allestimento di un “albero di natale” di comunità, adornato e collocato accanto all’entrata principale del Municipio del borgo assieme ai membri del Comitato cittadino “Insieme si può Fare”.

La manifestazione ha visto, altresì, la presenza del “Babbo Natale” di MaMa che ha offerto alle tante famiglie l’opportunità di una sorpresa per i propri piccoli e per una foto ricordo con un “Santa Claus” badolatese. Per l’occasione è stata allestita, all’interno dell’atrio del Comune di Badolato di C.so Umberto I, una sorta di scena-casa natalizia per offrire a tutti un simpatico scatto fotografico in ricordo della giornata di festa. La stessa festa è continuata poi in sala consiliare con lo svolgimento di tre “tombolate sociali” con ricci premi e giochi per tutti i bambini presenti. Ed a tutti i bambini partecipanti, grandi e piccini, è stato donato un libro come regalo di natale nella speranza che si continui ad accrescere il livello culturale collettivo di tutta la comunità locale, a partire dalle giovanissime generazioni.

L’Associazione “MaMa” ringrazia tutte le famiglie, con bambini e ragazzi a seguito, presenti e che hanno consentito l’entusiasmante e buona riuscita di questo bel momento di comunità e aggregazione sociale. Un ringraziamento va al Comune di Badolato per la concessione gratuita degli spazi pubblici in cui è stata realizzata l’iniziativa.

Il sodalizio di genitori badolatesi ringrazia, inoltre, per la collaborazione organizzativa, la Pro Loco di Badolato, il Comitato cittadino “Insieme si può Fare!” e i volontari del Servizio Civile del progetto “Badolato Landart”.

Un ringraziamento speciale, infine, va a: “Borgo Pizza” per l’omaggio ricevuto delle ottime zeppole fritte; “DolceFraietta” per le donazioni ricevute di dolci e caramelle; Cartolibreria “Prisma” & Edicola/Cartolibreria “Idea più” di Badolato per l’importante donazione ricevuta da entrambi…caratterizzata dall’omaggio di tanti libri di narrativa e favole, trasformati in regali donati ai tanti partecipanti.

Grazie di cuore anche a tutte le famiglie della grande e bella “Famiglia associativa” di MaMa…che si sono impegnate fortemente per la buona riuscita di questa festa natalizia a cui tutti tenevano particolarmente!

L’Associazione di Promozione Sociale “MaMa” comunica che, a festa chiusa, sono stati registrati contributi/donazioni per un totale di Euro 291,00! Saldate le spese vive organizzative dell’iniziativa stessa, l’associazione punterà, a stretto giro ed assieme al suddetto Comitato “Insieme si può Fare!” e ad altre famiglie private, alla rigenerazione del parco giochi di Badolato borgo (purtroppo al momento in uno stato precario) con un intervento già autorizzato dall’Ente Comune.