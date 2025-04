Grande successo per le imprese artigiane calabresi all’Expo Osaka 2025

“Un magnifico successo in termini di presenze, una straordinaria opportunità per le imprese artigiane calabresi”. Così il Segretario CNA Calabria Giulio Valente commenta la partecipazione della Calabria all’Expo Osaka 2025.

“L’evento è stato fortemente attrattivo e le imprese artigiane calabresi sono state molto apprezzate per la loro forte identità culturale e produttiva – afferma Valente – . L’internalizzazione e la scoperta di nuovi mercati è imprescindibile per un artigianato di pregio e vero esempio del made in Italy quale il nostro. Specie ora che i dazi di Trump rischiano di comprimere notevolmente il lavoro delle piccole imprese, come Cna riteniamo che gli imprenditori debbano aprirsi a nuovi scenari esteri, quale quello asiatico”.

“Quanto sta facendo la Regione Calabria, tramite la promozione della partecipazione delle imprese ad eventi quali l’Expo Osaka 2025, con oltre 7mila persone al giorno nel solo Padiglione Italia, va proprio in questa direzione e merita il nostro apprezzamento. Le imprese – continua il Segretario CNA Calabria – si sono fatte conoscere e hanno potuto godere di una cornice assai favorevole e di valorizzazione. Eventi quali il seminario “Investire in Calabria” e l’incontro “La cerimonia quotidiana del cibo” hanno offerto opportunità importanti per promuovere lo sviluppo e il patrimonio calabrese”.

“Da sottolineare – conclude Valente – anche il ruolo degli Ambassadors italiani e giapponesi che hanno arricchito il racconto della Calabria e testimoniato i legami culturali e creativi tra le due regioni”.