Grave incidente durante un allenamento di motocross, giovane in condizioni critiche

E’ stato trasportato in elisoccorso al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria e versa in condizioni critiche.

Secondo quanto ricostruito l’incidente sarebbe avvenuto durante un allenamento di motocross e si è verificato ieri mattina in località “Ciambra” di Gioia Tauro.

Il giovane avrebbe perso il controllo della moto finendo rovinosamente a terra.

Il ragazzo era da solo in pista e l’impatto è stato molto violento.

Quando è stato soccorso era in condizioni critiche ed ora è in prognosi riservata in ospedale. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente.