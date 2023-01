Grave incidente in un frantoio, braccio di una donna stritolato in un macchinario

Grave incidente sul lavoro in un frantoio di Caroni, frazione del comune di Limbadi. Una donna è rimasta intrappolata dentro alcuni macchinari e ha riportato gravi danni al braccio destro che rischia di essere amputato.

Vista la gravità del quadro clinico si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso di Lamezia Terme, con a bordo il dottor Fiorentini.

I sanitari del 118 hanno provveduto a salvaguardare l’arto per quanto possibile. La donna ferita è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale di Reggio Calabria. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità.