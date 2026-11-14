Grave incidente stradale sulla SS 107: quattro vittime e un ferito grave

Nella giornata odierna, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza, con il supporto del distaccamento di Rende, sono intervenute per un grave incidente stradale verificatosi lungo la Strada Statale 107, all’interno della galleria “Fiego”, nel territorio comunale di San Fili (CS).

Il sinistro ha coinvolto due autovetture, una Jaguar e una Opel Mokka, a bordo delle quali viaggiavano complessivamente cinque persone. Il bilancio è tragico: quattro persone hanno perso la vita nell’impatto (tre occupanti della Jaguar e il conducente della Opel Mokka), mentre una quinta persona, che viaggiava anch’essa a bordo della Jaguar, ha riportato gravi ferite ed è stata affidata alle cure del personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del SUEM 118 con l’ausilio dell’elisoccorso, i Carabinieri per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità, e il personale ANAS per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il tratto della SS 107 interessato dall’evento risulta attualmente chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia, in attesa dell’arrivo del Magistrato di turno per le autorizzazioni di rito necessarie alla rimozione delle salme e dei veicoli coinvolti.