Grave incidente sulla Statale 106: un morto e quattro feriti

Intervento dei Vigili del Fuoco per un grave incidente sulla SS 106: un morto e quattro feriti

CUTRO – Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la Strada Statale 106, all’altezza di Steccato di Cutro, nei pressi del ponte sul fiume Tacina.

Il bilancio è drammatico: una persona ha perso la vita e quattro sono rimaste ferite, di cui una elitrasportata in gravi condizioni.

L’allarme è scattato poco dopo le 11:30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, con il supporto di una squadra della Centrale di Crotone.

I feriti sono stati affidati al personale del 118: uno è stato trasferito in elisoccorso

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas.