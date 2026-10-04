Grave incidente sulla Statale 106 a San Sostene: tre auto coinvolte e diversi feriti in ospedale

Scontro violento nel Catanzarese poco prima delle 19 di ieri sera. Sul posto i soccorsi del 118, i Carabinieri e il personale Anas. Traffico a rilento.

SAN SOSTENE (CZ) – Un grave incidente stradale si è verificato nella prima serata di oggi lungo la Strada Statale 106, nel territorio comunale di San Sostene, in provincia di Catanzaro. Lo scontro, avvenuto poco prima delle ore 19:00, ha visto coinvolti tre veicoli: un’Alfa Romeo Giulietta, una Fiat Panda e una Lancia Y.

La dinamica dello scontro

​L’impatto tra le vetture è stato particolarmente violento. Tuttavia, la dinamica esatta del sinistro resta ancora tutta da chiarire: non è al momento noto quale fosse la direzione di marcia delle auto coinvolte né come si sia originata la prima collisione. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire la sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

I soccorsi e i feriti

​Immediato l’intervento dei mezzi di soccorso del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto alle persone rimaste ferite prima di trasportarle d’urgenza in ospedale.

Le prime notizie confermano la presenza di feriti in condizioni gravi, anche se al momento non sono stati resi noti il numero esatto dei soggetti coinvolti, la loro prognosi e le strutture sanitarie verso cui sono stati trasferiti.

Rilievi e viabilità

​Sul luogo dell’incidente sono giunti i Carabinieri per eseguire i rilievi di rito necessari alle indagini e gli operatori dell’Anas per mettere in sicurezza l’arteria stradale. L’intervento congiunto ha richiesto una complessa gestione della viabilità per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati.

​Il traffico lungo il tratto interessato della SS 106 risulta attualmente rallentato; si raccomanda massima prudenza a tutti gli automobilisti in transito. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore per far luce sulle condizioni dei feriti e sulle cause dell’incidente.