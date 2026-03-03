Grave incidente sulla Statale 106: cinque feriti, due sono in condizioni critiche

Pomeriggio di sangue e paura quello di ieri sulla Statale 106 Jonica. Un violento scontro, avvenuto alla periferia sud di Bovalino nei pressi del bivio per San Luca, ha coinvolto cinque veicoli, tra cui un mezzo pesante. Il bilancio è pesante: cinque persone ferite, di cui due in modo molto grave.

​La dinamica e i soccorsi

​L’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha trasformato il tratto stradale in uno scenario di lamiere contorte. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti di due auto, per i quali si è reso necessario l’intervento immediato dell’elisoccorso. I due feriti più gravi sono stati trasferiti d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria.

​Le altre tre persone coinvolte hanno riportato ferite di minore entità e sono state trasportate dalle ambulanze del 118 presso l’ospedale di Locri per gli accertamenti e le cure del caso.

​L’intervento delle autorità

​La macchina dei soccorsi è scattata istantaneamente. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, fondamentali per estrarre i feriti dagli abitacoli e mettere in sicurezza l’area, data la presenza di un tir coinvolto nel sinistro.

​I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono affidati alla Polizia di Stato e ai Carabinieri, che hanno gestito anche il traffico, rimasto paralizzato per diverse ore in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.

​Nota di cronaca: Il tratto di Statale 106 interessato dall’incidente è purtroppo noto per la sua pericolosità, specialmente in prossimità degli svincoli che portano ai centri dell’entroterra aspromontano.