Grave incidente sulla Statale 106: quattro feriti, due in condizioni critiche

Ancora un grave incidente sulla Strada Statale 106, nel tratto di contrada Toscano nel comune di Corigliano-Rossano, dove nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un violento impatto che ha causato il ferimento di quattro persone, due delle quali in condizioni particolarmente gravi.

A darne notizia è l’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, che da anni monitora e denuncia la pericolosità dell’arteria ionica.

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro sarebbe avvenuto circa due ore fa e ha immediatamente provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità: lunghe code e rallentamenti hanno interessato l’intera area, rendendo complesso il traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e le unità di AGS Soccorso Stradale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata e alla gestione dei mezzi coinvolti.

L’episodio riaccende ancora una volta l’attenzione sulla necessità di interventi urgenti per aumentare la sicurezza lungo la Statale 106, tristemente nota per l’elevato numero di incidenti gravi.