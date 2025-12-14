Grave incidente sulla Statale 106: tre feriti, uno è in gravi condizioni

Ancora sangue sulla strada statale 106. L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 ha comunicato l’ennesimo grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi nel territorio comunale di Cassano All’Ionio, in provincia di Cosenza.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 4:30, in un tratto particolarmente pericoloso della Statale 106, a ridosso degli Scavi Archeologici di Sibari, già purtroppo noto per essere stato teatro di recenti e tragici incidenti mortali. Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture sono rimaste coinvolte nello scontro.

Il bilancio è di tre persone ferite, una delle quali versa in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e provveduto al loro trasferimento in ospedale.

Presenti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, e il personale di SOCAS Soccorsi Stradali per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei veicoli incidentati.

L’ennesimo episodio riaccende i riflettori sulla pericolosità della Statale 106, arteria tristemente nota per l’alto numero di incidenti gravi e mortali.

L’Organizzazione Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 rinnova l’appello alle istituzioni affinché si intervenga con urgenza per garantire maggiore sicurezza su una strada che continua a mietere vittime e feriti.