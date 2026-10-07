Grave intimidazione nel catanzarese: colpi di pistola e minacce al giornalista de “La Vita in Diretta” Giuseppe Di Tommaso

Momenti di vera e propria paura in provincia di Catanzaro per la troupe del programma di Rai 1 La Vita in Diretta. L’inviato Giuseppe Di Tommaso e il videomaker Antonio Caligione sono stati vittima di una grave intimidazione mentre si trovavano nel territorio comunale di Botricello.

I due professionisti stavano lavorando a un servizio d’approfondimento sul caso di Salvatore Giglio, l’uomo scomparso due anni fa da Cutro e per il cui presunto omicidio sono stati recentemente arrestati l’ex moglie e il figlio.

​Secondo quanto ricostruito, la troupe si era fermata in un’area di sosta per ultimare il materiale giornalistico dopo aver raccolto diverse testimonianze sul posto. In quel momento si sono uditi nettamente due colpi di arma da fuoco esplosi in aria.

Subito dopo, un’automobile è transitata ad alta velocità accanto a loro: dall’abitacolo sono arrivati insulti, minacce e l’intimazione perentoria di andarsene immediatamente. Per evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente, Di Tommaso e Caligione sono stati costretti a rifugiarsi in auto e ad allontanarsi rapidamente dalla zona.

​È stato lo stesso inviato a ricostruire la drammatica sequenza degli eventi: «Mentre con la troupe stavamo svolgendo il nostro lavoro, raccontando l’omicidio di Salvatore Giglio, abbiamo ricevuto una serie di minacce. Prima due colpi d’arma da fuoco a breve distanza sparati in aria, poi una vera e propria aggressione che ci ha costretti a fuggire velocemente. Ma questo non ci ha spaventati, anzi ci ha ancor di più motivato a continuare il nostro racconto al fine di trovare la verità su un caso che ha sconvolto tutti».

​L’episodio è stato prontamente denunciato dal Comitato di redazione del Daytime Rai e dall’Esecutivo Usigrai, che hanno espresso piena solidarietà ai due colleghi coinvolti: «Condanniamo con fermezza quanto accaduto e chiediamo che venga fatta piena luce sull’episodio e siano individuati i responsabili. È indispensabile garantire la sicurezza di chi lavora sul territorio per raccontare i fatti e assicurare ai cittadini il diritto ad essere informati. Le minacce non possono silenziare la libera informazione della Rai né fermare il lavoro di chi, ogni giorno, svolge la missione del servizio pubblico».