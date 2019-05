Gravidanza unica: nati sei gemelli, stanno tutti bene

I piccoli sono venuti alla luce in un ospedale di Cracovia alla 29esima settimana di gravidanza. Solo una gravidanza ogni 5 miliardi dà luogo al parto di sei gemelli.

Sei gemelli, quattro femmine e due maschi, sono nati in un ospedale di Cracovia, in Polonia, con parto cesareo, e stanno tutti bene. Lo fa sapere la portavoce dell’Ospedale universitario di Cracovia, Maria Wlodkowska. I sei bimbi sono nati alla 29esima settimana di gravidanza e pesano circa un chilogrammo ciascuno. Stanno tutti bene, ha precisato la portavoce, ma sono stati posti comunque nell’incubatrice per monitorare il loro corretto sviluppo. Wlodkowska ha aggiunto che, secondo quanto risulta dai documenti, sarebbe il primo parto di questa entità in Polonia.

Le probabilità di concepire naturalmente sei gemelli sono una gravidanza ogni 5 miliardi. Sicuramente la gravidanza, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” porta con sé tanti cambiamenti, spesso anche imprevisti, nella nostra vita, inutile discuterne, non sarà più uguale ma sarà “meravigliosamente” diversa.

Mai però come non si aspettavano due sposi che hanno scoperto che sarebbero diventati ben presto genitori di ben sei gemelli del “miracolo”. Certo è che l’avventura è solo all’inizio ma i genitori sono assolutamente sicuri che ne valga ben la pena, malgrado le tonnellate di pannolini da cambiare e le pappe da preparare.