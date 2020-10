Gru tocca i fili dell’alta tensione, operaio muore sul colpo folgorato

Un operaio di circa cinquant’anni è morto sul colpo e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Fiumefreddo Bruzio, in provincia di Cosenza.

Secondo i primi rilievi, i due operai stavano lavorando su una gru in un’area privata quando, per cause ancora in corso d’accertamento, il mezzo meccanico ha toccato i cavi dell’alta tensione della ferrovia.

La potente scarica elettrica ha scaraventato uno dei due a diversi metri di distanza dalla gru. Sul posto immediatamente si sono recati i soccorritori del 118 che hanno poi richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’altro operaio, anche lui sulla cinquantina, è rimasto gravemente ustionato ed è stato trasportato nell’ospedale di Cosenza.