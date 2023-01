Gruppo di camperisti provenienti da tutta Italia fa tappa a Badolato

13 Camper in tour, con 26 viaggiatori iscritti all’Unione Club Amici – Federazione di camperisti/campeggiatori presieduta da Ivan Perriera – impegnata in un giro turistico invernale alla scoperta della Calabria durante le festività natalizie.

Un gruppo di camperisti provenienti da tutta Italia, in tour turistico per la Calabria durante le festività natalizie, ha fatto tappa a Badolato nei giorni 05 e 06 Gennaio. Due giornate invernali di sole per questo gruppo di viaggiatori, 13 coppie – 26 persone tutte in viaggio col proprio camper, alla scoperta dell’antico borgo e della frazione marina con diverse attività esperienziali, enogastronomiche e culturali.

Il gruppo, nei giorni precedenti, aveva fatto tappa a Cosenza per i festeggiamenti del capodanno, trasferendosi poi a Scalea (CS) e muovendosi lungo la Costa Tirrenica verso Tropea e Pizzo (VV), passando dalla Stretto di Messina con una visita obbligata in quel di Reggio Calabria, per giungere infine – risalendo lungo la Costa Ionica – a Badolato (CZ). Nei giorni successivi hanno fatto tappa a Isola Capo Rizzuto e Le Castella (KR), risalendo lungo l’alto-ionio verso le proprie destinazioni di provenienza.

Ed a Badolato, grazie al supporto tecnico-organizzativo della Ferdinandea Travel di Badolato Marina, hanno avuto modo di soggiornare al Camping Larocca in riva al Mar Ionio, di fare una passeggiata guidata alla scoperta dell’antico borgo medievale con un’esperienza culinaria tipica e cena finale presso il Ristorante “Il Castellano” (ubicato all’interno di un antico frantoio locale, ristrutturato e trasformato in un ristorante di cucina tipica tradizionale).

Per l’occasione abbiamo scambiato due battute con Ivan Perriera, coordinatore e tour leader del gruppo, presidente di una importante federazione nazionale di camperisti che è riuscito a coinvolgere per questo sorprendente viaggio in Calabria viaggiatori di diverse regioni italiane: Molise, Lazio, Abruzzo, Marche, Veneto, Sardegna, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Come, dove e perché nasce questa vostra idea di un tour turistico invernale in camper alla scoperta della Calabria? Da diversi anni ricopro la carica di presidente della Federazione Nazionale “U.C.A. / Unione Club Amici”, nata nel 1996, alla quale aderiscono oltre 125 associazioni che contano circa 18.000 campeggiatori iscritti. Il viaggio invernale di quest’anno nasce dal desiderio di promuovere il territorio nazionale e destinazioni poco esplorate.

Quali sono le vostre impressioni di questo tour calabrese durante le festività natalizie tra città storiche ed antichi borghi, dalla Costa Tirrenica alla Costa Ionica? Bellissime le opportunità che la Calabria offre anche nel periodo invernale. Unica pecca sono le troppe strutture chiuse (ndr. campeggi/aree attrezzate per camper) in questo periodo dell’anno. Le nostre regioni del Sud Italia, soprattutto, hanno bisogno di destagionalizzare la propria offerta turistica.

Com’è andata la tappa di Badolato?

Paese splendido, magnificamente posizionato e che offre sensazioni genuine.

Quali sono i vostri prossimi progetti di viaggio? Viste le tante difficoltà del periodo, soprattutto sanitarie, la programmazione non può che essere per noi sempre a breve termine e quindi…vedremo! I nostri camper sono sempre pronti a partire!