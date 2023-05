Gruppo di crocieristi in visita a Squillace

Franco Caccia: puntiamo ad un turismo di qualità per destagionalizzare ed incrementare le presenze nel nostro borgo

Venerdì 19 maggio u.s., è arrivato il primo gruppo di crocieristi, in prevalenza costituito da cittadini americani. Si tratta di turisti che hanno fatto scalo al porto di Crotone e, una svolta sbarcati nella città di Pitagora, hanno ritenuto di conoscere le bellezze dell’itinerario della magna Graecia caratterizzato dalla visita al parco Scolacium di Roccelletta e visita al borgo di Squillace.

Prosegue anche per il 2023, precisa l’assessore alla programmazione e turismo, il sociologo Franco Caccia, la collaborazione con la società alfa21 di Crotone, agenzia locale che, in collaborazione con tours operator nazionali, da anni fornisce servizi di assistenza turistica alle navi che fanno scalo presso il porto di Crotone. Siamo particolarmente felici, puntualizza l’assessore Franco Caccia, che ha accolto il gruppo dei croceristi presso il castello, di ospitare questa tipologia di turisti stranieri, come risaputo, molto attenti alla qualità dei luoghi e da visitare e dei servizi da utilizzare. L’accoglienza turistica costituisce un lavoro di squadra e per arrivare preparati a questi appuntamenti sono stati già realizzati alcuni incontri di coordinamento, tenuti alla presenza di artigiani e rappresentanti di associazioni.

La presenza di una nutrita rappresentanza di turisti stranieri a Squillace ha un valore che travalica lo scopo, sia pur importante, di tipo economico. Il turismo è innanzitutto un fenomeno sociale e ogni occasione di conoscenza e di confronto deve essere utilizzata per stimolare la crescita ed il miglioramento della nostra offerta dei servizi turistici.

Il gruppo dei croceristi ha avuto modo di visitare i principali monumenti di Squillace, di conoscere le bellezze delle nostre vie e dei nostri panorami, nonché di tuffarsi nell’unicità della produzione artigianale delle botteghe dei ceramisti.

Nell’organizzazione del mini-tour è stato infatti previsto, all’interno di una condivisa rotazione tra le botteghe, la possibilità per i croceristi di conoscere da vicino la particolarità delle tecniche usate per realizzare le ceramiche artistiche.

Si ha avuto così modo di incantare i turisti, di fronte alle abili mani dei nostri artigiani alle prese con la lavorazione dell’argilla al tornio o con le raffinate decorazioni con la tecnica del graffito. La visita si è completata con un pranzo presso uno dei ristoranti tipici presenti nel territorio di Squillace.

Un pacchetto di servizi turistici che, a giudicare dai commenti del primo gruppo di crocieristi, hanno suscitato consensi ed apprezzamenti. Il prossimo gruppo di crocieristi è atteso a Squillace per il prossimo 30 maggio.