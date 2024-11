Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Calabria Centrale al Forum Internazionale di Milano

Nella cornice esclusiva del Palazzo Castiglioni a Milano, si è svolta la quindicesima edizione del Forum Internazionale Giovani Imprenditori di Confcommercio, che ha riunito 400 giovani imprenditori under 42 provenienti da tutta Italia.

L’evento, incentrato sul tema “Grow-up”, ha visto la partecipazione del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e del Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, i quali hanno ribadito l’importanza di un’imprenditorialità in grado di affrontare le sfide di un futuro sostenibile e inclusivo.

In questo contesto, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Calabria Centrale, Andrea Rotundo, ha avuto un ruolo di rilievo, portando all’attenzione nazionale il potenziale del comparto agroalimentare calabrese.

Grazie alla sua guida, l’azienda catanzarese Muscolo di Grano, rappresentata da Lucia Marascio e Antonio Esposito e attiva nel settore dal 1991, è stata candidata al prestigioso Premio Nazionale Alessandro Ambrosi, un riconoscimento per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale.

Il Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Calabria Centrale si conferma quindi come un punto di riferimento per valorizzare le eccellenze imprenditoriali della Calabria, lavorando in sinergia con le istituzioni per promuovere lo sviluppo economico del Sud Italia e per consolidare il legame tra i giovani imprenditori e il tessuto produttivo locale.