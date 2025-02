Guardate la foto…

…e, senza essere ingegneri stradali, come io non so, vedrete qualcosa che, secondo me, meriterebbe una bella inchiesta da parte di chiunque ne abbia competenza e dovere.

Vero che ha piovuto, e anche parecchio; ma non è stato il Diluvio di Noè durato quaranta giorni. E quello che vediamo ci fa dubitare della consistenza del fondo stradale: dico dubitare, perché non sono ingegnere stradale; però ho il diritto di dubitare lo stesso.

Ora succederanno due cose:

1. Resteremo bloccati altri mesi, come è già successo poco tempo fa.

2. Qualche scemo del villaggio con laurea tirerà fuori il solito “sfasciume pendulo sul mare”.

Ora vogliamo sapere se l’inchiesta si farà, e con quale esito.

Ulderico Nisticò