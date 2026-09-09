Guardavalle: all’assessore regionale al turismo Giovanni Calabrese il premio nazionale “Borgo Fassi”

Il sipario sulla 20.a edizione del Palio del Ciuccio-Città delle 12 torri, organizzato ogni anno da un gruppo di operatori turistici di Guardavalle, si è chiuso domenica 6 settembre con una cerimonia che ha avuto il suo momento clou nell’Arena dell’Agriturismo Fassi di Guardavalle.

Ad aprire la rievocazione storica, con uno spaccato rilevante ripreso dalla cultura popolare del territorio, la consegna del Premio nazionale Borgo Fassi 2026 a Giovanni Calabrese, assessore al turismo, politiche attive del lavoro e sviluppo economico della Regione Calabria.

Il riconoscimento è stato assegnato con la seguente motivazione: “Per l’impegno, attenzione e lavoro svolto nel ruolo di assessore al turismo della Regione Calabria, e per il notevole contributo offerto alla promozione turistica della Calabria, alla valorizzazione delle sue identità territoriali e alla crescita dell’immagine della nostra Regione, ‘Calabria Straordinaria’”.

Il Premio Borgo Fassi, ideato e promosso da alcuni componenti della Famiglia Guido, operatori turistici calabresi, premia l’eccellenza fra gli operatori culturali e fra le personalità di primissimo piano del mondo della cultura, della politica, del sociale e dell’economia, che abbiano contribuito alla promozione e alla valorizzazione del territorio con la loro opera.

Il premio viene assegnato in concomitanza con il Palio del ciuccio-Città delle 12 Torri, che si svolge in Guardavalle (CZ) e nell’ambito dell’Agriturismo Fassi, ricadente nello stesso comune calabrese.