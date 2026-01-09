Guardavalle, il Concerto di Capodanno 2026: quando la musica diventa rito collettivo

Il 2 gennaio 2026 nella Chiesa Matrice di Guardavalle, si è respirata un’atmosfera sospesa, fatta di luci soffuse, silenzio e attesa. Un momento solenne e condiviso per accogliere insieme il nuovo anno, affidandone il primo respiro alla musica.

Il Concerto di Capodanno, patrocinato dal Comune e promosso dall’Associazione Crotoniate delle Arti con la Parrocchia di Sant’Agazio Martire e Auser Guardavalle, è ormai un appuntamento irrinunciabile per la comunità.

Il Sindaco Giuseppe Caristo ha salutato la serata con un messaggio sentito, sottolineando il valore della musica come linguaggio che unisce. Don Orlando Amelio ha accolto con calore l’evento, ricordando che in uno spazio sacro la musica diventa preghiera collettiva.

Protagonisti: il Coro Polifonico Santa Maria di Porto Salvo (Siderno), diretto da Salvatore Trifiletti, e la Leonard Bernstein Chamber Orchestra, guidata dal Maestro Francesco Menniti, che ha costruito un percorso sonoro di grande coerenza, bellezza e spiritualità.

A condurre la serata la Dott.ssa Maria Antonietta De Francesco divulgatrice culturale, legata da sempre al comune di Guardavalle.

Un inizio d’anno che ha parlato al cuore.