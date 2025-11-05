Guardavalle in Festa: Sapori e tradizioni per San Martino

Guardavalle si prepara a celebrare la tradizionale Festa di San Martino nei giorni di venerdì 7 e sabato 8 novembre 2025, trasformando il borgo in un crocevia di gusto e autenticità calabrese.

La manifestazione, un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e delle radici popolari, promette di deliziare i visitatori con una selezione di prodotti tipici e specialità locali, come annunciato dalla locandina promozionale.

“U CATOJU do PARMENTU”: Tappa Obbligata per i Golosi

​Uno dei punti di riferimento gastronomici della festa sarà lo stand denominato “U CATOJU do PARMENTU”, situato in Via S. Martino. Qui, i partecipanti potranno immergersi nei sapori forti e dolci della tradizione, grazie a un menù che esalta le eccellenze del territorio:

Pitta ara furia: Probabilmente una variante della celebre “pitta”, un prodotto da forno calabrese che può essere dolce o salato, a seconda delle preparazioni. L’espressione “ara furia” suggerisce un’interpretazione energica o “fatta in fretta/con foga”, forse indicando un sapore particolarmente intenso o una preparazione espressa.

Nduja e Mortadella: Un abbinamento che celebra il contrasto tra il gusto piccante e inconfondibile della ‘Nduja (il famoso salume spalmabile calabrese) e la morbidezza e aromaticità della Mortadella.

​Caldarroste: Immancabili in ogni festa d’autunno che si rispetti, le caldarroste, le castagne arrostite sul fuoco, rappresentano il simbolo della stagione.

Castagne caramellate: Una golosità dolce, che offre una variante zuccherina e croccante delle castagne, chiudendo in dolcezza l’offerta culinaria.

L’evento è l’occasione perfetta per scoprire o riscoprire i sapori autentici di Guardavalle e onorare la ricorrenza di San Martino, da sempre legata al consumo del vino novello e dei frutti della terra.

Quando e Dove:

​Date: 07-08 Novembre 2025

​Località: Guardavalle

​Stand Gastronomico: “U CATOJU do PARMENTU” – Via S. Martino