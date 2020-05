Guardavalle – Marijuana nascosta sotto i cuscini del divano, 73enne arrestato

Aveva nascosto 80 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, sotto i cuscini del divano del soggiorno. Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri di Guardavalle hanno, pertanto, arrestato in flagranza di reato, un 73enne, pregiudicato, residente a Guardavalle, già sottoposto all’avviso orale di pubblica sicurezza e gravato da precedenti specifici, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli operanti, all’esito di una perquisizione domiciliare eseguita con il supporto di unità cinofile dello Squadrone Eliportato di Vibo Valentia, hanno rinvenuto la marijuana.

Inoltre, nel corso delle successive attività di ricerca, sono stati individuati: un involucro in cellophane contenente un grammo di cocaina, 4 dosi di metadone, un coltellino intriso di stupefacente, materiale per il confezionamento e appunti manoscritti riportanti le somme relative ai proventi dell’attività di spaccio.

Il suddetto materiale è stato posto sotto sequestro e verrà inviato presso il L.A.S.S. di Vibo Valentia, per gli accertamenti di rito. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto in regime di arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza, in attesa dell’udienza di convalida.