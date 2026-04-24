Guardavalle Marina, lezione di civismo: gli alunni della 5C ripuliscono il parco e il campetto

In occasione della seconda giornata dedicata alla raccolta della plastica, gli alunni della classe 5C di Guardavalle Marina, guidati dalle insegnanti Maria Grazia Teti e Surace Milena, hanno preso parte a un’iniziativa concreta e altamente educativa.

Durante alcune ore della mattinata, i bambini si sono impegnati nella pulizia del parco giochi e del campetto situati nelle immediate vicinanze della scuola primaria, restituendo decoro e vivibilità a spazi fondamentali per la comunità.

L’attività si inserisce nel percorso di sensibilizzazione ambientale e di educazione civica portata avanti a scuola dalle insegnanti, rappresentando un momento importante di crescita civica e consapevolezza.

Armati di guanti, sacchi e tanta buona volontà, gli alunni hanno lavorato con entusiasmo e spirito di collaborazione, dimostrando una sorprendente attenzione verso il rispetto dell’ambiente e del bene comune.

Non si è trattato soltanto di un’azione pratica, ma anche di un’occasione di riflessione. Al termine dell’esperienza, infatti, i bambini sono stati invitati a mettere per iscritto pensieri, emozioni e considerazioni personali su quanto vissuto.

Dai loro messaggi è emersa una profonda sensibilità e la consapevolezza che anche piccoli gesti quotidiani possono contribuire a fare la differenza nella tutela del pianeta.

Quella degli alunni della 5C è una testimonianza concreta di come l’educazione ambientale, se vissuta in modo diretto e partecipato, possa lasciare un segno duraturo. Il loro impegno rappresenta un esempio virtuoso da seguire, capace di coinvolgere non solo i più giovani, ma anche adulti e istituzioni, nella costruzione di un futuro più sostenibile.