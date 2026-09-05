Guardavalle. Miss Reginetta d’Italia: stasera la finale nazionale al Villaggio Faro Punta Stilo

Il conto alla rovescia è finito, una notte di eleganza, emozioni e sogni: stasera la finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia 2026 accende i riflettori sulla costa jonica.

Sabato 5 settembre 2026, con inizio alle ore 21:00, il Villaggio Faro Punta Stilo di Guardavalle, in provincia di Catanzaro, ospiterà la finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia, giunta alla sua diciassettesima edizione. Ottantaquattro ragazze pronte a salire sul palcoscenico della bellezza italiana, per contendersi l’ambita corona in una notte all’insegna dello spettacolo.

Il concorso di bellezza vedrà protagoniste 84 ragazze, di cui 35 già finaliste e 49 in attesa dell’ultimo ripescaggio, che avverrà all’inizio della serata. Le concorrenti sono emerse da una selezione che ha coinvolto oltre 1.500 candidate nelle fasi regionali organizzate in 20 regioni italiane. Le partecipanti si confronteranno in una serata di gala all’insegna dello spettacolo, della musica e dell’eleganza, con l’obiettivo di conquistare il titolo di Miss Reginetta d’Italia 2026.

A guidare la serata saranno Francesco Anania, volto noto della televisione e della radio, e Sofia Bruscoli, modella e attrice, che accompagneranno il pubblico lungo tutto lo svolgimento dell’evento. A impreziosire ulteriormente la kermesse sarà la presenza di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, che porteranno il loro contributo di stile ed esperienza alla serata conclusiva.

La manifestazione si configura come un’importante occasione di visibilità per i settori della moda, dello spettacolo e della comunicazione: il percorso delle finaliste, infatti, ha previsto un fitto calendario di attività dedicate, tra cui sessioni di shooting fotografico, workshop formativi e prove sul palco, pensate per mettere in risalto la personalità, il talento e la raffinatezza di ciascuna partecipante.

La suggestiva cornice del Villaggio Faro Punta Stilo, affacciato sulla costa jonica calabrese, farà da sfondo a una serata che rappresenta il momento culminante di un percorso durato mesi.

Il concorso è organizzato da Forge Group, sotto la guida del patron della manifestazione Alessio Forgetta, che come da tradizione sarà presente per curare personalmente l’organizzazione della finale nazionale di uno dei concorsi di bellezza più seguiti e prestigiosi nell’intero panorama italiano.

«Dopo un lungo lavoro di ricerca condotto in ogni angolo d’Italia, siamo finalmente pronti a dare spazio a giovani donne capaci di unire fascino e capacità — spiega il patron Alessio Forgetta —. Miss Reginetta d’Italia rappresenta da sempre un punto di partenza importante per chi sogna di affacciarsi al mondo dello spettacolo: grazie alla collaborazione dei nostri partner e sponsor, riusciamo a garantire alle nostre finaliste concrete possibilità di crescita nel cinema, nella moda e in televisione». Il patron ha inoltre più volte ribadito come l’obiettivo della manifestazione vada ben oltre la semplice competizione, puntando a offrire alle concorrenti un’esperienza autentica di valorizzazione personale, capace di far emergere volti e talenti nuovi da presentare agli operatori del settore.

Momento clou della serata sarà la passerella dell’attuale reginetta in carica, Asia Pilot, 18 anni, Miss Reginetta d’Italia uscente, che avrà l’onore di incoronare la sua erede, la nuova Miss Reginetta d’Italia 2026, che entrerà così a far parte dell’albo d’oro della manifestazione.

Una serata che promette emozioni, glamour e sorprese fino all’ultimo minuto: chi vorrà viverla dal vivo troverà ad accoglierlo un palcoscenico unico affacciato sul mare, pronto a regalare uno spettacolo da non perdere.