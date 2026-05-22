Guardavalle, sbloccati i lavori sul viadotto: l’opera riparte dopo dieci anni

Dopo circa dieci anni ripartono i lavori per la realizzazione del viadotto che collega la comunità di Guardavalle.

La Provincia, a seguito di uno stanziamento di circa 810 mila euro ottenuto dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è adesso in grado di completare un’opera attesa da lustri.

Il viadotto al km 6+000 della S.P. Guardavalle–Guardavalle Scalo è stato oggetto di finanziamenti storici e diversi stralci di interventi, tuttavia non risolutivi da più di due lustri a questa parte. La mancanza di risorse rischiava di pregiudicare la finalizzazione del progetto.

Ora le risorse ci sono e l’appalto è ben avviato.

Si procederà in due step funzionali e il termine dei lavori è atteso per l’estate del prossimo anno. Un viadotto che consentirà di migliorare l’accessibilità a Guardavalle.