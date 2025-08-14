​Guardavalle si prepara per la 33ª Sagra della Melanzana: una festa di sapori, musica e tradizioni

Manca poco alla 33ª edizione della “Sagra della Melanzana”, un appuntamento fisso che celebra uno dei prodotti più iconici della tradizione culinaria calabrese. L’evento, promosso dal comune di Guardavalle, si terrà il prossimo 18 agosto 2023 in Piazza Immacolata, promettendo una serata all’insegna del gusto e della convivialità.

​

Come recita lo slogan della manifestazione, “Tradizioni, genuinità e sapori”, l’obiettivo è valorizzare la cultura gastronomica locale attraverso la melanzana, un ortaggio versatile e amato, protagonista di innumerevoli ricette tipiche.

L’organizzazione ha previsto un’ampia offerta di cucina tipica, dove i visitatori potranno assaggiare piatti tradizionali preparati con maestria, riscoprendo i sapori autentici del territorio.

​

Gli stand gastronomici apriranno ufficialmente alle ore 20:00, dando il via a una serata che si preannuncia vivace e coinvolgente. Oltre alle prelibatezze culinarie, la sagra sarà animata dalla musica dal vivo, che accompagnerà i partecipanti per tutta la durata dell’evento, creando un’atmosfera di festa e celebrazione.

​

L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazza Immacolata a Guardavalle (CZ), un luogo ideale per accogliere sia i residenti che i numerosi turisti che ogni anno affollano la Calabria in estate.

La Sagra della Melanzana rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire le radici di una comunità, celebrando con gioia e buon cibo le tradizioni che si tramandano da generazioni.

Un evento che, giunto alla sua 33ª edizione, conferma il suo ruolo di punto di riferimento nel calendario estivo calabrese, unendo l’amore per il cibo genuino alla passione per la festa popolare.