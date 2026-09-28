Guardia di Finanza, maxi sequestro da 4,7 milioni: sigilli a società e beni legati alla cosca Mancuso

Un duro colpo al patrimonio economico della criminalità organizzata è stato messo a segno dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, in collaborazione con gli specialisti del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (Scico) di Roma.
Le fiamme gialle hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti di sequestro di prevenzione, emessi dal Tribunale di Catanzaro, per un valore complessivo stimato in oltre 4,7 milioni di euro.
I beni oggetto del provvedimento sono considerati riconducibili a due soggetti ritenuti contigui alla potente cosca di ’ndrangheta Mancuso, attiva prevalentemente nel vibonese e con ramificazioni in tutto il territorio nazionale.
Il dispositivo di sequestro ha interessato diverse realtà imprenditoriali dislocate su tutto il territorio italiano:
- Milano e Catania: sequestrati i complessi aziendali di due società di capitali;
- Catania: apposti i sigilli a un’impresa individuale e alle quote societarie di un’ulteriore società di capitali.
L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto all’infiltrazione della ‘ndrangheta nell’economia legale, mirata a disarticolare le ricchezze accumulate illecitamente dalle consorterie mafiose anche al di fuori dei confini regionali calabresi.