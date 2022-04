Guardia Piemontese e gli Occitani di Calabria al centro di un convegno a Soverato

Giunti al terzo ed ultimo convegno dedicato alla scoperta delle etnie che hanno trovato ospitalità in Calabria, terra accogliente ed ospitale per antonomasia, nel corso dell’incontro dei Venerdì Culturali dell’Università della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro” di Soverato, tenutosi ieri presso la sala consiliare “B. Manti” del Comune di Soverato, si è parlato del popolo occitano di religione valdese, emigrato nel lontano quattordicesimo secolo in Calabria, nell’alto cosentino tirrenico, nella zona che va dall’attuale Fuscaldo a Cetraro, su invito dei signori locali per venire incontro alla mancanza di lavoratori, strano a dirsi, che potessero coltivare le terre calabre, in epoca angioina.

Relatori della serata il regista Eugenio Attanasio e il professore Luigi Mariano Guzzo, docente di diritto canonico presso l’Università di Pisa. Dopo i saluti ai presenti da parte della professoressa Sina Montebello, Presidente dell’Università, la professoressa Maria Rosaria Pedullà ha delineato brevemente la storia dei popoli occitani che tuttora abitano l’Occitania, una regione compresa tra il sud della Francia e la Spagna del nord, caratterizzata non da confini geografici ma soprattutto linguistici e antropologici, ispirandosi tutti alle stesse tradizioni, come i costumi popolari e i simboli cristiani (la croce occitana).

L’occitano, la lingua d’oc dei trovatori medievali che ha tanto influenzato la nostra lingua italiana delle origini, viene parlato e scritto, oltre che nelle regioni francesi della Provenza, dell’ Alvernia, della Guascogna e della Val d’Aran in Spagna, anche in piccoli paesi della Liguria, nella provincia di Cuneo, a Torino, nelle valli piemontesi delle Alpi Cozie, e a Guardia Piemontese in Calabria.

Sensibile alla tematica del recupero delle minoranze linguistiche, cui dare visibilità e dignità di popolo, il regista-attore catanzarese Diego Verdegiglio, negli anni ottanta, ha girato un documentario dedicato agli occitani di Guardia Piemontese, mettendo in risalto la loro appartenenza alla fede valdese, cui avevano aderito anche prima della loro discesa in Calabria. Il regista Attanasio ha proiettato il film “Guardia Piemontese, il futuro nella storia” in cui si racconta l’eccidio avvenuto nel 1561 dei pacifici abitanti “guardioli” da parte della Santa Inquisizione Cattolica.

Il film, magistralmente interpretato dal compianto attore Pino Michienzi, e narrato dalla voce di Riccardo Cucciolla, ha commosso i presenti per la sua veridicità ed ha fatto porre alcune domande al professore Guzzo, esperto di storia delle religioni, il quale ha messo in risalto che i cattolici di un tempo non sono gli stessi di oggi, ferme restando alcune sottili differenze formali (la transustanzazione) tra i due culti.

I Papi della modernità hanno cercato di conciliare le diverse posizioni,e soprattutto Francesco, ha ripetutamente chiesto scusa e perdono per le atrocità commesse dalla chiesa cattolica, partecipando in prima persona ad un culto valdese. Attualmente, a Guardia Piemontese, in occasione del 450 anniversario della strage dei valdesi in Calabria, è stato aperto nel 2011, un museo in cui sono conservati reperti della civiltà valdese ma che raccoglie, inoltre, documenti riguardanti le tre importanti etnie presenti in Calabria, la grecanica, l’arbereshe e l’occitana.

Prof. Maria Rosaria Pedullà