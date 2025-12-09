Guardie mediche: per le festività natalizie si replicano le iniziative straordinarie dell’estate

Ha dato risultati eccellenti l’iniziativa straordinaria per la valorizzazione economica delle guardie mediche adottato dall’Azienda Sanitaria di Catanzaro nel mese di agosto.

Anche grazie all’apporto dei sindacati e’ stata garantita una copertura dei turni fino al 93%, a fronte di una media annua tra il 60 e 70%. In contemporanea si e’ assistito ad una riduzione degli accessi impropri in Pronto Soccorso.

Dopo questa esperienza l’ASP di Catanzaro riproporrà l’iniziativa per le festività di fine anno, auspicando che incontri la stessa adesione. L’iniziativa è rivolta ai medici di medicina generale e di continuità assistenziale anche in pensione, con le medesime finalità.

La perdita di circa trenta professionisti registrata a novembre con l’inizio delle specializzazioni ha già creato difficoltà; l’impegno economico è importante ma necessario per raggiungere un obiettivo che, soprattutto nelle festività di fine anno, è strategico, ossia una copertura adeguata della medicina del territorio che “protegga” i Pronto Soccorso da accessi impropri.

Inoltre quest’anno l’evento del Capodanno RAI a Catanzaro richiamerà un volume di presenze ancora maggiore, rendendo necessario adottare misure straordinarie. Le interlocuzioni con le sigle sindacali dei medici sono già iniziate e i turni di copertura straordinaria inizieranno il 24 dicembre e proseguiranno fino al 6 gennaio.

“Si confida nella consueta fattiva collaborazione per garantire, in queste particolari circostanze, un servizio essenziale alla cittadinanza” conclude il comunicato dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.