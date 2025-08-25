Guasto alla condotta idrica dell’Ancinale: cinque comuni senz’acqua fino al pomeriggio

Un’improvvisa interruzione della fornitura idrica sta interessando, dalla mattinata di oggi, i comuni di Soverato, Montepaone, Montauro, Gasperina e Stalettì. La sospensione è dovuta alla rottura della condotta adduttrice dell’acquedotto dell’Ancinale Basso, verificatasi in località Turrati, nel comune di Soverato.

I tecnici sono già al lavoro per riparare il guasto e ripristinare il servizio. L’intervento, che ha richiesto la sospensione temporanea del flusso idrico, dovrebbe concludersi nel pomeriggio. La società di gestione ha comunicato che i lavori saranno ultimati intorno alle ore 16:00.

Si invitano i cittadini dei comuni interessati a limitare l’uso dell’acqua alle sole necessità essenziali fino al completo ripristino della fornitura. Eventuali ritardi o imprevisti saranno comunicati tempestivamente.