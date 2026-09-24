Guasto improvviso sulla condotta: acqua staccata fino alle 18:00 in cinque Comuni del Soveratese

Un’improvvisa perdita lungo la linea adduttrice principale ha fatto scattare l’emergenza idrica nel comprensorio del Soveratese.
La società Sorical SpA ha comunicato d’urgenza ai sindaci e ai cittadini l’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua per consentire un intervento di riparazione non differibile.
I Comuni interessati dal disservizio sono Soverato, Montepaone, Montauro, Gasperina e Stalettì.
I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il guasto nel minor tempo possibile. Secondo quanto indicato dalla nota ufficiale di Sorical, salvo imprevisti durante le operazioni di scavo e saldatura, la normale erogazione idrica dovrebbe riprendere gradualmente a partire dalle ore 18:00 di oggi.
La società gestrice delle risorse idriche si è riservata di comunicare tempestivamente eventuali variazioni al programma dei lavori qualora la complessità dell’intervento dovesse richiedere tempi più lunghi del previsto.
Si raccomanda ai residenti delle zone interessate di limitare il consumo d’acqua e di verificare la chiusura dei rubinetti per evitare sbalzi di pressione o disagi al momento del ripristino del flusso.