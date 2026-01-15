Guasto Sorical, domani sospensione servizio idrico e scuole chiuse a Catanzaro

L’ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili ha ricevuto comunicazione da Sorical che si è reso necessario effettuare un intervento urgente nella condotta adduttrice dell’impianto di Alli-Santa Domenica, per consentire la riparazione di una perdita riscontrata lungo la rete e ottimizzare la distribuzione.

Il servizio di erogazione idrica sarà sospeso a partire dalla tarda serata di giovedì 15 gennaio fino al pomeriggio di venerdì 16 gennaio nelle seguenti zone:

Quartiere Gagliano, Petrosa, Madonna del Pozzo, Santa Lucia;

Quartiere Mater Domini e via Campanella, Quartiere Sant’Antonio;

Quartiere Siano Chalet, via dei tulipani, Quartiere Santo Janni;

Quartiere Catanzaro Nord da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani;

Catanzaro centro da via Indipendenza, Corso Mazzini, via Acri, via Normanni, Bellavista, Porta Marina;

Fondachello, Samà, viale dei Bizantini, Sala, via Conti Falluc;

Campagnella, Parco dei Principi;

Via Molè, via Lucrezia della Valle, Germaneto.

Pertanto è stata disposta la chiusura delle seguenti scuole con sospensione di ogni attività, didattica ed extra didattica, per venerdì 16 gennaio.

Elenco scuole comunali :

Ic Mater Domini – Ic Nord Est- Manzoni

Campanella Ic Materdomini – scuola dell’infanzia e scuola primaria – viale T. Campanella,125 Giorgio Gaber Ic Materdomi – scuola dell’infanzia e scuola primaria Cavita Ic Materdomini – scuola dell’infanzia – via Barlaam da Seminara Dominianni – Ic Materdomini – scuola dell’infanzia -via Orti M. De lorenzo Ic Materdomini – scuola primaria – via Orti A .Giglio – scuola primaria – via Gravina Materdomini – scuola secondaria di primo grado – plesso “Lampasi” via A. Frangipane Materdomini – scuola secondaria di primo grado – plesso “Lampasi” via Orti Siano nord- scuola dell’infanzia – via Ferdinandea 6 Siano nord – scuola primaria – via Regina Madre Siano sud – scuola primaria – via Ferdinandea Siano – scuola secondaria di primo grado – via Ferdinandea

Ic Patari – Rodari – Pascoli – Aldisio

Catanzaro Aldisio Ic – scuola dell’infanzia e scuola primaria – via De Gasperi n. 4 Catanzaro Laura D’Errico – scuola dell’infanzia e scuola primaria – viale De Filippis Catanzaro “G. Pascoli” – secondaria di primo grado – via Mario Greco,31 ­ Rodari – scuola dell’infanzia e scuola primaria -via Broussard n. 3 Gagliardi – scuola dell’infanzia – via Carbonari- Stadio Gagliardi – scuola primaria – via Mottola D’amato G.Patari – scuola secondaria di primo grado – via Daniele, 17 Convitto Galluppi

Fontana Vecchia – scuola materna – via Fontana Vecchia Catanzaro Carbone – scuola materna – Corso Mazzini 51 Piano Casa – scuola materna – via Mattia Preti Galluppi – scuola primaria – Corso Mazzini, 51 Maddalena – scuola primaria – Corso Mazzini, 51 Piano Casa – scuola primaria – via U. Boccioni

Scuola secondaria di primo grado – Corso Mazzini, 51

Ic Catanzaro Sala S. Maria Milani – Preti

Scuola dell’infanzia Santo Ianni – contrada Santo Janni, 68 Scuola dell’infanzia Samà – via D.M. Pistoia Scuola dell’infanzia Campagnella – via L. Da Vinci Scuola dell’infanzia Sant’Anna – via Fiume Mesima Scuola dell’infanzia Cava – via Ancinale Scuola primaria Cava – via Ancinale Scuola primaria Fiume Neto – via Fiume Neto, 31 Scuola primaria Samà – via Domenico Marincola Pistoia Scuola primaria Campagnella – via L. Da Vinci Scuola primaria Sant’Anna – via Fiume Mesima Scuola secondaria di primo grado – traversa degli Angioini Scuola dell’infanzia “Via XXVIII Ottobre” – via Monsignor Apa

Scuola secondaria di primo grado – plesso “Mattia Preti” – via S. Michele

Ic Vivaldi

Plesso Barone – Via Giangurgolo

Centro Provinciale Istruzione per Adulti di Catanzaro

Scuola infanzia “G.Pepe”

Elenco Istituti Provinciali:

Convitto nazionale “P. Galluppi” – sede Liceo classico IIS “Siciliani – De Nobili” IIS “V. Emanuele II – Chimirri” IIS “Grimaldi-Pacioli-Petrucci-Ferraris-Maresca” ad eccezione dei plessi Pacioli, Petrucci ITTS “E. Scalfaro” Polo didattico carcerario Casa circondariale “Ugo Caridi” Polo didattico carcerario Istituto penale per i minorenni.