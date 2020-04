Guccione e i miliardi al vento da recuperare

Nel quadro generalmente mediocre o men che mediocre della classe politica calabrese, e regionale soprattutto, Carlo Guccione si salva ai miei occhi: egli è, infatti, portatore sano della sua ideologia, e perciò non se ne esce con frasi fatte insensate, e affronta i problemi reali; e durante la diciamo così gestione di Oliverio, era l’unica opposizione, mentre il centro(destra) era con lui camicia e sederino.

Guccione c’informa che la Regione ha, da qualche parte, tre miliardi non spesi dei fondi europei 2000-2007, e 2007-13. Non dice dei seguenti, ma temo sia la stessa musica.

Chioso io che in quegli anni c’erano i seguenti esseri inutili e dannosi, politicamente parlando, s’intende: P. Nisticò, GB Caligiuri, Scopelliti, Meduri, Loiero e il suddetto Oliverio.

Costoro, e i loro assessori e passacarte, hanno dunque lasciato vergini tre miliardi, che, per noi vecchietti, sarebbero quasi seimila miliardi di lire. Bisognerebbe chiamarli a danni, farglieli scucire di tasca!

Secondo Guccione, i miliardi sarebbero ancora recuperabili; e vi si aggiungerebbero più recenti interventi statali. Insomma, la Calabria avrebbe dei soldi.

Dico avrebbe, perché usus pecuniae est in emissione, cioè i soldi non spesi è come se non ci fossero. Perciò quei miliardi vanno spesi.

Attenzione: spesi, non “impegnati”. Spesi, ovvero con quei soldi bisogna pagare lavoro e cose, in contanti e subito. Non ci servono cartacce e chiacchiere al vento e programmoni di Paese dei balocchi; ma operazioni concrete, a sostegno reale di attività produttive.

Quali? Ma quelle vere; allevamento, agricoltura, aziende di trasformazione, lavori pubblici, turismo che non sia solo Ferragosto… Servizi? Sì, ma con un dirigente (01) e cento operatori, e non il contrario alla calabrese maniera, cioè un addetto (01) e cento dirigenti amici e parenti di qualcuno o di qualcosa.

Si dia dunque una coraggiosa e spregiudicata mossa, la Regione. Come?

Facendosi venire idee; Se non le ha, chieda; Scartando le idee balzane e palingenetiche; Sburocratizzando qualsiasi cosa; Spendendo sull’unghia; E immediatamente, in fogli da dieci! Affidandosi a magistratura e polizie per eventuale mangia mangia.

Ulderico Nisticò