Guida camion in autostrada con documenti falsi, 44enne arrestato

Un arresto ad opera della polizia stradale lungo l’autostrada. Un 44enne, domiciliato a Vibo Valentia, si trovava alla guida di un autotreno immatricolato in Italia, fermato in prossimità ed è stato fermato nell’area di servizio di Rosarno (Reggio Calabria) in direzione Salerno.

Alle due pattuglie della sottosezione polizia stradale di Palmi e della sottosezione di Reggio Calabria Nord, il conducente ha esibito una patente di guida e una carta di identità valida per l’espatrio, entrambe rilasciate dalla Repubblica Ceca.

Gli accertamenti presso la Motorizzazione civile e l’Ambasciata della Repubblica Ceca di Roma hanno permesso di accertare che i numeri identificativi dei documenti presentati erano intestati a una persona diversa.

La fabbricazione, il possesso e l’utilizzo di un documento falso valido per l’espatrio ha portato all’arresto in flagranza di reato. Posto in un primo tempo ai domiciliari su decisione della Procura di Palmi, il fermo è stato successivamente convalidato dal gip che ha disposto per il 44enne la misura cautelare dell’obbligo di firma.