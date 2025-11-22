Ha 12 anni e pesa 180 chili, il caso di un ragazzo calabrese arriva in Parlamento

Il drammatico caso di Mariano, un bambino di soli 12 anni che pesa 180 chili a causa di una rara malattia, approda ufficialmente in Parlamento.

Il senatore e segretario del Partito Democratico calabrese, Nicola Irto, ha infatti presentato un’interrogazione parlamentare rivolta al ministro della Salute per chiedere un intervento immediato e concreto da parte del governo.

Secondo quanto denunciato dal parlamentare, le condizioni di salute del piccolo Mariano starebbero peggiorando in modo preoccupante negli ultimi mesi. La patologia rara di cui soffre — non ancora resa nota nei dettagli per tutelare la privacy del minore — richiede cure altamente specializzate e un’assistenza sanitaria continuativa, oggi non pienamente garantite.

Irto, nell’interrogazione, ha sottolineato la necessità di un’azione urgente: “Il caso richiede un intervento immediato. Parliamo di un bambino che sta affrontando una situazione di estrema gravità, e lo Stato ha il dovere di assicurare a lui e alla sua famiglia il supporto sanitario necessario”.

Il senatore chiede al governo di attivarsi per garantire l’accesso a strutture adeguate, percorsi diagnostici completi e interventi terapeutici che possano contenere l’aggravarsi della malattia.

L’obiettivo è evitare ulteriori rischi per la salute del ragazzo e dare finalmente risposte concrete a una famiglia che da tempo denuncia difficoltà nel trovare una presa in carico efficace.

Il caso di Mariano riaccende così l’attenzione sul tema delle malattie rare in Italia e sulle difficoltà che molte famiglie incontrano nel percorso di diagnosi e cura, soprattutto nelle regioni dove l’offerta sanitaria risulta più fragile. Ora la parola passa al ministro della Salute, chiamato a chiarire quali azioni il governo intenda mettere in campo per proteggere la salute del giovane paziente.