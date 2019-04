Ha mal di testa fortissimi: le trovano un ragno vivo nell’orecchio

L’episodio è avvenuto in India, ma non è un caso unico.

La signora Lekshmi aveva deciso di andare a riposarsi un po’ in veranda, dove si è addormentata. Al suo risveglio, però, ha iniziato ad accusare dei forti dolori alla testa, accompagnati da una sensazione strana, che la donna ha descritto come una specie di ticchettio nell’orecchio.

Con il passare delle ore il dolore non accennava a diminuire, e la donna ha quindi deciso di andare in ospedale, a Bengaluro (India), poco distante da casa sua. A quel punto i medici hanno deciso di vistarla, ma la causa del mal di testa non ha tardato ad essere scoperta, senza il bisogno di nessun esame o accertamento.

Mentre visitavano la signora, l’origine dell’insolito dolore ha deciso di palesarsi, sotto forma di un piccolo ragno, che si era incautamente intrufolato nell’orecchio mentre la donna dormiva all’esterno di casa, senza svegliarsi o accorgersi di nulla.

Secondo il dottor Santosh Shivaswamy, che ha visitato la paziente, trovare un ragno vivo nell’orecchio sarebbe un evento molto raro; raro quindi, ma non unico. Dopo la fuoriuscita del ragno, la donna è stata medicata ed è potuta tornare a casa, senza la necessità di altri accertamenti medici.