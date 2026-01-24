Ha origini calabresi il tennista battuto da Sinner agli Australian Open

C’è stato un momento, nell’afa soffocante della notte americana, in cui il tabellone luminoso sembrava pronto a scrivere una storia diversa. Eliot Spizzirri, il ragazzo nato nel Connecticut ma con il sangue della Calabria nelle vene, ha accarezzato l’impresa impossibile: abbattere il numero uno del mondo (e numero due del ranking al momento del sorteggio), Jannik Sinner.

Una Battaglia sotto il segno dell’Afa

​Senza timori reverenziali, Spizzirri è sceso in campo come chi non ha nulla da perdere e tutto da dimostrare. Ha trasformato il caldo umido e paralizzante in un alleato, muovendosi con agilità mentre l’azzurro appariva insolitamente contratto. Per quattro set, Eliot ha risposto colpo su colpo, infliggendo break pesanti a Sinner e trascinando la partita su binari di pura tensione fisica.

La svolta, però, è arrivata dall’alto. Quando la temperatura estrema ha costretto gli organizzatori a chiudere il tetto, il microclima è cambiato e con esso l’inerzia del match. Spizzirri, consapevole che l’aria condizionata avrebbe ridato ossigeno al talento cristallino di Sinner, non ha potuto trattenere un sorriso beffardo. Un momento di amara consapevolezza: il campione stava tornando.

Dalle Radici Calabresi al dominio nei College

​Nonostante la sconfitta, il nome di Spizzirri è destinato a scalare le gerarchie. Attualmente al numero 85 del ranking ATP, la sua prestazione gli garantirà un ulteriore balzo in avanti.

Ma chi è davvero Eliot Spizzirri? Ecco la sua identità in breve:

​Origini: Nato a Greenwich (Connecticut), ma profondamente legato alle sue lontane origini calabresi.

​Formazione: Proviene dal prestigioso circuito dei College statunitensi, dove ha difeso i colori dell’Università di Austin, in Texas.

​Esperienza Slam: Ha già assaporato la vittoria in un Major agli US Open 2025.

​La “Bestia Nera” degli Italiani: Prima di Sinner, Eliot aveva già mostrato di saper leggere il tennis azzurro, battendo Matteo Gigante (US Open 2023), oltre a Giulio Zeppieri e Francesco Passaro nell’ultimo Challenger di Brest.