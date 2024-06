Ha un malore improvviso, 79enne salvato dai carabinieri

Un episodio di prontezza e professionalità da parte dei Carabinieri ha segnato la mattina di mercoledì scorso. Un uomo di 79 anni, colto da un improvviso malore, è stato salvato grazie all’intervento tempestivo dei militari di Ortì a Reggio Calabria.

L’allarme è scattato in località Terreti, dove alcuni cittadini avevano notato l’anziano riverso sulla strada in stato di semi-incoscienza. La pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un servizio di controllo della zona, è stata subito allertata e ha raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente.

Dopo aver richiesto l’intervento del 118 tramite la Centrale Operativa, i militari hanno collaborato con il nipote dell’uomo nelle manovre di primo soccorso, mantenendo la situazione sotto controllo fino all’arrivo dei sanitari.

Il personale del 118, una volta sul posto, ha preso in carico il 79enne, trasportandolo al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Fortunatamente, le condizioni dell’uomo non sono risultate essere critiche e, grazie all’efficace intervento, è stato possibile evitare il peggio.

Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importante ruolo dell’Arma dei Carabinieri nel garantire la sicurezza e il benessere della popolazione, soprattutto nelle aree meno centrali dove spesso rappresentano l’unico punto di riferimento. La loro presenza capillare su tutto il territorio nazionale permette interventi rapidi ed efficaci, rivelandosi cruciale non solo per il mantenimento dell’ordine pubblico, ma anche in situazioni di emergenza sanitaria.