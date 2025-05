Habemus Papam: eletto il nuovo Pontefice nel secondo giorno di Conclave

Alle ore 18:07, una fumata bianca ha annunciato al mondo l’elezione del 267° Papa della Chiesa cattolica. Il Conclave, riunitosi nella Cappella Sistina, ha raggiunto il quorum necessario al quarto scrutinio del secondo giorno di votazioni. La folla radunata in Piazza San Pietro ha accolto con gioia e commozione l’annuncio, accompagnato dal suono festoso delle campane della basilica.

Il nuovo Pontefice succede a Papa Francesco, deceduto il 21 aprile scorso. L’elezione è avvenuta in tempi relativamente rapidi, similmente a quanto accaduto nei conclavi del 2005 e del 2013. Il cardinale protodiacono Dominique Mamberti si appresta a proclamare il tradizionale “Habemus Papam” dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, rivelando al mondo il nome e il titolo scelto dal nuovo Papa.

Tra i cardinali considerati papabili vi erano Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, il filippino Luis Antonio Tagle, l’italiano Matteo Zuppi, l’ungherese Péter Erdő e il patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa. Tuttavia, il nome del nuovo Papa sarà confermato ufficialmente solo con l’annuncio del protodiacono.

L’elezione di oggi segna l’inizio di una nuova fase per la Chiesa cattolica, con l’attesa di conoscere le linee guida e le priorità che il nuovo Pontefice intenderà seguire nel suo ministero.

Per ulteriori aggiornamenti e per seguire in diretta l’annuncio ufficiale, è possibile consultare il sito ufficiale del Vaticano: .