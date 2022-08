Hashish e marijuana in uno stabile abbandonato, 32enne arrestato

La Polizia lo aveva notato mentre, con fare sospetto, entrava in uno stabile abbandonato. Il 32enne, già noto alle forze dell’ordine in quanto segnalato al Prefetto quale assuntore di stupefacenti, è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di circa 400 grammi di droga.

La Polizia dopo averlo seguito, lo ha sorpreso mentre maneggiava una busta, contenente alcuni grammi di marjuana e un bilancino elettronico.

Perquisito lo stabile, sono stati rinvenuti degli involucri con altra droga: complessivamente 266 grammi di marjuana e 126 grammi di hashish.

Tutto il materiale è stato sequestro e il 32enne è stato arrestato in flagranza del predetto, per detenzione di droga ai fini di spaccio.