Hettabretz sceglie Soverato!

Il famoso marchio di Alta Moda ha scelto la Perla dello Jonio come location per lo shooting fotografico di lancio delle creazioni per la prossima stagione.

Ancora un importante riconoscimento per la Città di Soverato che è stata scelta come prestigiosa location dal marchio Hettabretz per il lancio delle esclusive creazioni della collezione del prossimo anno. Hettabretz, fondata a Bologna nel 1960 da Enrichetta Bertuzzi, è un’azienda storica dell’Alta Moda Made in Italy, che negli anni ha vestito clienti esclusivi come i Reali di Inghilterra, Arabia Saudita, Olanda e Grecia, così come alcune delle famiglie più importanti al mondo come i Rothschild, i Ford, gli Onassis, i Fourniers, gli Agnelli, o celebrità del calibro di Audrey Hepburn e Elizabeth Taylor.

Per il lancio delle creazioni della prossima stagione, Hettabretz ha voluto immortalare le sue modelle nella scenografica location naturale regalata dalla Perla dello Jonio. In diversi momenti della giornata, gli scatti sono stati effettuati, dopo un lungo lavoro di pianificazione per la ricerca della migliore luce e dell’ambientazione più suggestiva, in spiaggia e in riva al mare all’alba, presso il Giardino Botanico di via Santicelli al tramonto, e durante il giorno in alcuni luoghi storici e particolarmente scenografici della cittadina jonica, dimostratasi, a tutti gli effetti, una cornice ideale per l’evento.

“Sono impaziente di vedere il risultato di questo duro lavoro – ha dichiarato il Sindaco di Soverato Ernesto Francesco Alecci – durato molti giorni, ma certamente gratificante. Ringrazio la proprietà di Hettabretz, un marchio noto per la continua ricerca dell’eleganza e dell’esclusività e per l’attenzione ai dettagli, per aver scelto Soverato e mi fa piacere evidenziare come le modelle, i parrucchieri, i truccatori, la fotografa Isabella Tassone e tutto il personale esterno che ha preso parte al lavoro, in totale sintonia con la casa di moda, sia calabrese, proveniente dai nostri territori. Un segnale importante, che mi rende particolarmente orgoglioso.”