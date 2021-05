High School Game “Speciale Scopri l’Italia”: un’occasione per gli studenti italiani di vivere ancora di più e meglio “il gruppo classe”

Si è tenuta il 19 Maggio la nona Finale Nazionale di High School Game “Speciale Scopri l’Italia, il concorso didattico nazionale rivolto alle scuole superiori che unisce scolarizzazione, creatività e strumenti multimediali.

Grande entusiasmo ed enorme soddisfazione per gli studenti che si sono aggiudicati il podio del contest interattivo più famoso d’Italia! Dopo settimane di preparazione, sono state proclamate vincitrici le classi 3 A Scienze Applicate e 3 A Scientifico del Liceo Statale di Ischia e la classe 4 E indirizzo Cambrige del Liceo Galilei di Potenza. I giovani si sono aggiudicati un viaggio a Barcellona di quattro giorni a bordo della nave Cruise della Grimaldi Lines. In diretta streaming sull’App Wicontest i 1000 studenti, provenienti dalle 60 scuole di tutte le Regioni, si sono sfidati su specifici temi: dall’Educazione Ambientale alla Sicurezza Stradale, dal Cyberbullismo all’orientamento universitario e anche quiz sulle bellezze della nostra Patria.

High School Game “Speciale Scopri l’Italia è patrocinato da UNPLI e Fondazione UniVerde e fa parte della piattaforma crossmediale Wicontest, ideata da Planet Multimedia Srl, leader nel settore dell’edutainment, l’imparare divertendosi, e dell’entertainment che, unendo creatività e innovazione, veicola contenuti attraverso un entusiasmante processo di “gamification”.

Ma per tutti gli studenti iscritti al concorso la sfida non finisce qui e continua con i quiz di “Italia Game-Contest”. Fino all’11 giugno avranno l’opportunità di scoprire e viaggiare per il bel Paese e provare a vincere il buono viaggio del valore di €800.Proprio venerdì 28 maggio durante il “Live Quiz Show” in diretta streaming, avranno l’occasione di interagire con Adam Clay, Direttore Artistico della Fondazione Modigliani di Roma. A partire da settembre il concorso High School Game “Speciale Scopri l’Italia, avrà nel suo interno un progetto di gamification legato al grande artista Modigliani.

Il concorso nazionale gode di numerose partnership: Grimaldi Lines, le Università LABA di Firenze, LUMSA di Roma, UNICAMPANIA Vanvitelli di Caserta, la Polizia di Stato e l’Onlus FARExBENE.