High School Game: un quiz “salvavita” per educare i giovani alla sicurezza stradale

Insegnare ai giovani sui banchi di scuola a non «perdere mai la testa», soprattutto quando si è alla guida è la sfida della nuova edizione di «High School Game – Speciale Scopri l’Italia 2021». Dopo il successo e il boom di adesioni degli anni precedenti, il 6 aprile è partita la nuova stagione del concorso nazionale didattico digitale più famoso d’Italia, giunto al suo nono appuntamento e rivolto a tutti studenti degli istituti superiori d’Italia.

Migliaia di giovani si sfideranno utilizzando l’App scaricabile sul proprio cellulare, con test a risposta multipla, su tematiche di importanza sociale come l’educazione ambientale, il cyberbullismo e, appunto, la sicurezza stradale.

Tramite l’App gratuita Wicontest e con la collaborazione della Polizia di Stato, il quiz sensibilizzerà i giovani sui pericoli legati all’uso sconsiderato di cellulari o peggio ancora di alcool e droghe mentre si è alla guida. In occasione del “Live Quiz” che si svolgerà il 21 aprile alle ore 17:00 condotto da Laura Gambino in diretta streaming, è prevista la preziosa partecipazione della Polizia Stradale di Milano.

L’ospite del Live Quiz è Andrea Taverna, Ass. Capo della Polizia Stradale e avrà modo, durante gli eventi, di parlare con i ragazzi e formulare delle domande sull’uso corretto delle cinture di sicurezza, sui tassi di alcolemia concessi, sul divieto di usare i cellulari mentre si guida e su tantissime altre tematiche volte ad educare i giovani alla guida sicura e al rispetto del Codice della Strada.

I ragazzi saranno stimolati a prestare attenzione a quanto ascolteranno per poter rispondere esattamente ai quiz interattivi e contendersi i punti utili per vincere il “Trofeo Settimanale” e soprattutto per assicurarsi l’accesso alla finale. Inoltre, all’interno dell’App, nella sezione “contenuti informativi” sono disponibili video e materiale utili per arrivare preparati alle competizioni.

Nella finalissima del 19 Maggio, le 3 classi che otterranno risultati migliori dalle varie competizioni vinceranno un viaggio di quattro giorni a Barcellona. Inoltre a tutti gli studenti verranno rilasciati gli attestati di partecipazione.