Home Restaurant Hotel Experience Tour, un Viaggio tra Sapori e Tradizioni: Oggi a Soverato

Il tour Home Restaurant Hotel Experience è partito con grande entusiasmo dalla pittoresca Decollatura, ospiti di Teresa Torchia e della sua

splendida famiglia nel loro accogliente Home Restaurant “DaTe”. Questo viaggio culinario e culturale mira a esplorare le meraviglie

gastronomiche e le tradizioni locali delle città che toccherà, offrendo un’opportunità unica per gli appassionati di cucina e per gli associati

di Home Restaurant.

Prima Tappa: Decollatura e la Prelibata Patata

La prima tappa del tour ci ha portato nel suggestivo borgo di Decollatura, dove Teresa Torchia e la sua famiglia ci hanno accolto con

calore e ospitalità. Durante la visita, abbiamo avuto l’opportunità di esplorare il borgo e di conoscere meglio uno dei suoi prodotti più

pregiati: la patata di Decollatura. Questo tubero, famoso per la sua qualità e il suo sapore unico, è il simbolo di una tradizione agricola che si tramanda da generazioni.

Teresa ci ha deliziati con piatti tipici preparati con ingredienti freschi e locali, raccontandoci storie e aneddoti legati alla cucina del territorio. La visita si è conclusa con un video in formato Reel di 60 secondi, che mostra i piatti e l’accogliente atmosfera del suo Home

Restaurant, condiviso sui social per permettere a tutti di vivere questa esperienza anche da lontano.

Prossima Fermata: Soverato con Barbara Froio

Il tour prosegue il 23 luglio a Soverato, dove saremo ospiti di Barbara Froio nel suo Home Restaurant “Il mondo di Rina”. Anche in questa

occasione, avremo modo di scoprire le bellezze del luogo, la storia e i piatti tipici. La visita sarà trasmessa in diretta su Facebook e YouTube

ore 18, permettendo a un pubblico più ampio di partecipare a questa esperienza unica.

Barbara Froio ci guiderà alla scoperta di Soverato, unendo la passione per la cucina alla narrazione delle tradizioni locali. La visita si

concluderà con un altro video in formato Reel, che mostrerà i piatti preparati e l’atmosfera del suo Home Restaurant, continuando così a

promuovere questa iniziativa attraverso i social media.

Un’Opportunità Unica per gli Appassionati di Cucina

Il tour Home Restaurant Hotel Experience rappresenta un’importante opportunità per gli associati di Home Restaurant e per chiunque sia appassionato di cucina e desideri immergersi in questo settore. Il mondo

degli Home Restaurant, pur privo di una legislazione specifica, trova tutela nell’articolo 41 della Costituzione Italiana e nel parere del Ministero dell’Interno. Questo è stato reso possibile grazie agli sforzi della startup calabrese Home Restaurant Hotel e del supporto dell’avvocato Giorgio Taormina.

Come spiega Campolo, per praticare Home Restaurant non è necessaria né una SCIA né una partita IVA, ma è sufficiente la fiscalizzazione su codice fiscale con il rilascio di ricevute non fiscali fino a un massimo

di 5.000 euro o 6.660 euro per pensionati o studenti fino a 25 anni, previa comunicazione in Questura, un servizio gestito dalla Home

Restaurant Hotel per ogni associato.

Questo tour non è solo un viaggio tra i sapori e le tradizioni locali, ma anche un modo per valorizzare e promuovere un settore in crescita,

offrendo visibilità e supporto agli Home Restaurant in tutta Italia.

Continuate a seguirci per scoprire le prossime tappe di questo affascinante viaggio culinario.